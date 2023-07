¿Cuáles son los riesgos para la salud de comer acostado?

Si bien el reflujo gastroesofágico se desarrolla por otras causas, comer acostado puede agravar la condición . En efecto, configura de las principales razones por las que no se debería hacer.

Un mito común respecto a comer acostado sugiere que interfiere en la digestión y la vuelve más lenta. Al respecto, la Clínica Las Condes sostiene que una mala posición no incide directamente en el proceso. En tal virtud, sugiere adoptar algunos hábitos puntuales para contrarrestar el tránsito lento:

La escena romántica de despertar con un desayuno en la cama también se ha visto afectada por los temores asociados a comer acostados. No obstante, la fuente consultada da un parte de tranquilidad y menciona que no hay nada de qué preocuparse. “Lo importante es estar cómodo y bien sentado”, aclara.

A simple vista, la evidencia médica no tiene reparos trascendentales respecto a comer acostado o no. Sin embargo, es conveniente hacerlo siempre en una posición cómoda, de manera que el proceso no resulte complicado o antinatural.