El Invima advierte sobre la falsificación de suplemento dietario descontinuado desde hace tres años

La falsificación fue confirmada por el titular del registro sanitario, Laboratorios Naturalpharma International Company Ltda., quien precisó que no guarda ninguna relación con la comercialización de este producto fraudulento.

El suplemento original Hepkavit posee un registro sanitario vigente (Invima SD2015-0003440) para su fabricación y venta. No obstante, el laboratorio titular informó que el último lote de este producto se fabricó en junio de 2021, y desde entonces no ha llevado a cabo ninguna nueva actividad comercial relacionada con él.

Aunque existe un producto registrado con el nombre Hepkavit en la categoría de suplemento dietario, el Invima señala que no se debe asociar dicho producto con propiedades médicas, terapéuticas o efectos como adelgazantes, tal como establece la normativa vigente. Por lo tanto, no se debe hacer ninguna afirmación sobre beneficios no autorizados para este tipo de suplementos.