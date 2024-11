No cesa la polémica en el país luego de que se dieran a conocer, la semana pasada, unas declaraciones del director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Francisco Rosii, en el sentido de que no se están importando a Colombia algunos medicamentos debido a su alto costo o porque se trata de innovaciones tecnológicas.

Son tan costosos, añadió el funcionario, “que sus precios hacen que sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo, ese no es el mercado para estos productos, es más el mercado donde se pueden hacer estudios clínicos que necesitan identificar nuevas indicaciones, nuevas patologías, nuevos nichos de mercado, pero los precios los sacan de nuestras posibilidades”, advirtió, lo que de inmediato generó una ola de críticas.

“Los pacientes con enfermedades huérfanas pasan años esperando una solución mientras su salud se deteriora. Cuando aparece una nueva opción, surge la esperanza. Lo que está haciendo el señor Rossi, con sus declaraciones, es quitarles esa esperanza, privándolos de la posibilidad de mejorar. Son palabras lamentables. Una persona que no se preocupa por los pacientes no debería ocupar un cargo que debería estar buscando alternativas para el bienestar de los pacientes”, asegura Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, ENHU, y directora de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, Acopel.

No se “puede permitir que el análisis de precios, que es competencia de entidades distintas al Invima, frene la llegada de medicamentos esenciales a quienes más los necesitan": Diego Fernando Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A su turno, Martha Herrera, directora general de la Fundación Colombiana Para Enfermedades Huérfanas, Funcolehf, calificó de inaceptable y profundamente indignante las declaraciones de Rossi. En su opinión, dichas opiniones no las dio solo contra los pacientes con enfermedades huérfanas. “Su actitud despectiva no solo agrava el estigma que ya enfrentan, sino que perpetúa la idea de que sus vidas no son importantes”.