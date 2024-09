Habla en SEMANA madre del niño con una enfermedad huérfana que murió a la espera de un medicamento. “Cuesta ver su cuarto vacío”

Luz Ángela explica que el diagnóstico le llegó con solo un año de vida e intenta explicarlo con palabras sencillas: el Gaucher tipo 3 es “una enfermedad de depósito lisosomal y se provoca por la falta de una encima que el cuerpo no produce. La tipo 3 es la más rara de todas. En Bogotá, por ejemplo, sólo se ha reportado en tipo 1, según me explicaron los médicos. No conocí a otros pacientes con la misma condición de mi hijo. Lo complejo, en su caso, es que además tenía epilepsia refractaria”.