“El sector de la salud vive tiempos de incertidumbre”: Luis Eduardo Cavelier, gerente de la Clínica Marly, que celebra 120 años

Preocupación de cara a la reforma de la salud

L.C.: No ha sido fácil, vivimos una gran incertidumbre. No sabemos qué va a suceder con la reforma. Todo eso involucra preocupación, angustias y dificulta los pasos hacia el futuro. Pienso que el sistema de salud no se puede resolver de tajo. Trajo cosas maravillosas para la población. Claro, tiene problemas, y yo los ajustaría, aunque son complejos y difíciles. Suelo viajar mucho por las regiones, y uno ve las bondades que ha traído en las últimas décadas el sector salud, pero igual las deficiencias y los problemas de la periferia, no se puede negar. Luego, sería maravilloso concentrar todos los esfuerzos en resolver esa situación. Pero no romper el sistema. Colombia había ganado mucho después de la Ley 100.