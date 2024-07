En Colombia, 1.7 millones de mujeres con endometriosis pueden estar experimentando infertilidad

En ese sentido, se calcula que una de cada diez mujeres en edad reproductiva sufre de endometriosis. Sin embargo, debido a la normalización del dolor menstrual, las cifras de diagnóstico aún son bajas. En Colombia, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, 3.5 millones de mujeres padecen de endometriosis y cerca de un 16 por ciento de mujeres con síntomas incapacitantes asociados a su menstruación, no han recibido aún un diagnóstico certero.

¿La endometriosis causa infertilidad?

“Es importante que las mujeres con endometriosis vayan a centros especializados. Si no se trata bien, puede causar más cicatrices internas y reducir de manera significativa la cantidad de óvulos disponibles. Cuando la endometriosis no afecta gravemente los órganos reproductivos, una cirugía realizada por expertos puede mejorar las posibilidades de quedar embarazada. Sin embargo, en casos más graves, puede ser necesario recurrir a técnicas como la Fecundación In Vitro para lograr el embarazo”, añade el doctor Machicado.