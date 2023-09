Este síntoma, que se presenta en la mañana, podría indicar que una persona sufrirá un infarto

Ahora bien, aunque por lo general el dolor en el pecho es el síntoma más común, algunas personas que tienen un ataque cardíaco no presentan dolor en el pecho. Por eso es importante estar enterado de los otros signos de alerta, según The Texas Heart Institute.

Cabe resaltar que no todas las personas que sufren un ataque cardíaco tienen síntomas como los que se ven en la televisión o el cine. No siempre se presenta el dolor repentino que hace que la persona se agarre el pecho y se desplome en el suelo.

Signos de alerta del ataque cardíaco

Los síntomas de un ataque cardíaco varían. En algunas personas, estos síntomas son leves. Otras personas tienen síntomas graves. Algunas personas no presentan síntomas.

Ataque cardíaco silencioso

Lo mismo sucede durante un ataque cardíaco silencioso: las arterias obstruidas impiden que la sangre oxigenada llegue al corazón. La única diferencia es que el problema pasa desapercibido. “No es necesariamente que no haya habido síntomas; es posible que el paciente no los haya reconocido como síntomas cardíacos y no se haya preocupado”, afirma el Dr. Eduardo Marban, director ejecutivo del Smidt Heart Institute en Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles.