“La vida de miles de pacientes con enfermedades huérfanas peligra”: denuncian falta de recursos para presupuestos máximos en el país

La alerta llega después de que se conociera que estos recursos son insuficientes no solo para asumir las deudas de 2022, sino también para cubrir los valores pendientes de este año, ya que desde julio no se han girado los dineros correspondientes a los presupuestos máximos. A la fecha, las deudas se calculan en más de 2 billones de pesos.

Andrés Forero denuncia que el Gobierno no habría destinado dinero para pagar presupuestos máximos del 2024, cercanos a $2 billones

De acuerdo con Luz Victoria Salazar, presidente del consejo directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU) y Diego Fernando Gil director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), un tema de recursos no puede poner en vilo la salud de los pacientes que son sujetos de especial protección.

Desde hace meses, Salazar y Gil, miembros además de la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas/Raras, han llamado la atención sobre la insuficiencia en el cálculo y giro de los recursos y a pesar de los mandatos de la Corte Constitucional no ha ocurrido nada que proteja y garantice la continuidad de los tratamientos para más de 100 mil casos que hoy en día se encuentran en el registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes.

El gobierno va a matar pacientes de alto costo. Ya no son solo los ajustes de 2022, sino que ahora @MinHacienda dice que no hay plata para pagar presupuestos máximos corrientes de lo que queda de 2024 ($2B) y que con suerte pagará en diciembre. Lo de @petrogustavo es criminal. https://t.co/zxTXcUn5rT pic.twitter.com/yGTAAGY6vS

“Lo que está ocurriendo es gravísimo, resulta indispensable darle solución y ofrecer alternativas para suplir la falta de dinero. Esto no es un tema menor, la vida de estos colombianos está en grave peligro y no tiene sentido alguno alzar la voz una y otra vez y encontrarnos que no existe voluntad de buscar alternativas de financiación y voluntad de cumplir el mandato de atender oportunamente estas situaciones”, declaró Luz Victoria Salazar.