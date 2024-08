Síntomas de Candida auris, el hongo que puede contraer en una piscina a propósito del caso de Javier Acosta, hincha de Millonarios

Según Medline Plus, “la Candida auris (C auris) puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estas personas a menudo ya están muy enfermas. Las infecciones por C auris, por lo general, no mejoran con medicamentos antimicóticos. La infección por C auris es poco frecuente en las personas saludables”.

Luego, agregó: “Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que no se me pasara a cualquier otra parte del cuerpo. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”.