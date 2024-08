Este es el hongo que contrajo joven en piscina de Melgar. Tras tener varios diagnósticos, decidió aplicarse la eutanasia

Javier Acosta, joven hincha de Millonarios, conmovió a todo el país este martes, 27 de agosto, luego de que confirmó en las redes sociales que se someterá en los próximos días a una muerte médicamente asistida, conocida como la eutanasia.

A través de su página personal de Facebook, el bogotano compartió un video en el que narró el calvario que ha sufrido durante los últimos años, producto de una bacteria que contrajo en una piscina. Asimismo, señaló que los médicos le manifestaron que se trataba de una osteomielitis.

El fanático del conjunto embajador puntualizó que las esperanzas de poder recuperarse, pese a que siempre las tuvo, se redujeron considerablemente, puesto que hace poco le indicaron el “hongo” le traspasó los tejidos hasta llegar a las venas, por lo que le diagnosticaron cáncer en la sangre (leucemia).

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho”, expresó inicialmente.

Luego, agregó: “Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que no se me pasara a cualquier otra parte del cuerpo. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”.

¿Cuál es el hongo que contrajo Javier Acosta?

Javier aseguró en diálogo con Noticias Caracol que los profesionales de la salud le confirmaron que había contraído la Candida Auris, un tipo de hongo que causa infecciones graves.

“La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, explicó Acosta.

Según Medlineplus, “la Candida auris (C auris) puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estas personas a menudo ya están muy enfermas. Las infecciones por C auris, por lo general, no mejoran con medicamentos antimicóticos. La infección por C auris es poco frecuente en las personas saludables”.

Hay que mencionar que la única petición que hizo el joven bogotano es que no olviden lo que hizo en vida y que asistan a las exequias, las cuales su hermana informará una vez se realice el procedimiento.