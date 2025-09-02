Mundo
Colombiano de 27 años murió en grave accidente de tránsito en Brasil; esto es lo que se sabe
Su madre pide ayuda en redes sociales para obtener suficientes fondos que le permitan repatriar el cuerpo y despedirse de él.
Jhoan Manuel Zapata, de 27 años de edad, también conocido como ‘El bendecido AQ’, murió en un terrible accidente de tránsito en Brasil, mientras partía en bicicleta desde su casa hasta el barrio Santafé de Armenia, con el sueño de recorrer toda Suramérica y documentar sus viajes en video, pues también quería ser influencer. Sus seres queridos lamentan el trágico accidente.
Aparentemente, Jhoan Manuel transitaba por el sector de Candeias do Jamari cuando fue arrollado brutalmente por una motocicleta, el joven falleció de manera instantánea debido a la fatalidad del accidente.
El joven colombiano siempre tuvo una actitud optimista y soñadora. Se fue de su casa equipado únicamente con su bicicleta de color amarillo y su deseo de llegar a la capital del país brasilero.
Su madre, Ana Lucía Zapata, relató para La Crónica del Quindío, que su hijo realizaba diferentes trabajos para mantenerse en sus viajes, como arreglar rejas, puertas y lo que le resultara. Ana Lucía recuerda que la última vez que habló con su hijo fue el pasado 30 de agosto, horas antes de su muerte.
La muerte del joven colombiano fue ampliamente comentada en la capital quindiana, amigos, compañeros y familiares lamentan enormemente su perdida, y es recordado como un gran hincha de Deportes Quindío que se encontraba en los estadios usualmente, además de ser un entusiasta de las redes sociales y subir videos constantemente.
Sus amigos y especialmente su madre lo extrañan muchísimo, pero no cuenta con los medios para repatriar el cadáver de su hijo, por lo que pidió ayuda a las autoridades e hizo un llamado de ayuda a quien pusiese ayudarla.
Quien desee unirse ayudar a la madre de Jhoan Manuel la puede contactar en su número celular 310 255 5959, que es el mismo de su cuenta de Nequi, a través de la que podría recibir cualquier aporte.
En medio de la conmovedora reacción de sus familiares, su madre posteo desde su cuenta de Facebook un sentido mensaje para todos los jóvenes soñadores, como su hijo: “No paren de soñar y cumplir sus metas, motívese todos los días por ser la mejor persona del mundo hay momentos duros, pero pronto llegan cosas mejores Amén y Amén”.
La familia del joven fallecido en el extranjero está buscando la solidaridad de las personas para poder repatriar su cuerpo a Colombia. Hacen un llamado a la generosidad para recaudar los fondos necesarios que permitan trasladarlo y darle un último adiós en su país. Sus allegados, especialmente sus compañeros de barra, desean despedirlo con un cortejo fúnebre y una comparsa, tal como acostumbran a hacerlo en su comunidad.