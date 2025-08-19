Amiga de la tiktoker colombiana arrestada en redada migratoria en California dio detalles sobre el estado de la joven, “oremos por ella”

Luego de tres días desde el arresto por parte del ICE, en Estados Undios, a la tiktoker colombiana Tatiana Martínez, una de sus amigas cercanas dio detalles sobre el estado de la joven.

El arresto de Martínez se dio el pasado 15 de agosto en Los Ángeles, California, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su vehículo. La joven es reconocida en la plataforma informar a sus más de 43.000 seguidores sobre las redadas migratorias en el país.

Minutos antes de la detención, la joven colombiana estaba transmitiendo desde el estacionamiento de su residencia cuando agentes del ICE se acercaron y la detuvieron. Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la influencer fue sacada de su carro a la fuerza, a pesar de que en la propia transmisión ella manifestaba que no se opondría al arresto.

Testigos de los hechos han asegurado en sus redes sociales que Martínez fue bajada a la fuerza, arrastrada y sometida en el suelo por varios oficiales, quienes incluso apoyaron su peso sobre ella para inmovilizarla.

Durante el proceso, la joven pidió ayuda y en un momento se desmayó debido a la angustia y tensión del operativo, lo que obligó a que recibiera atención médica en el White Memorial Hospital de Los Ángeles antes de su traslado a un centro de detención.

BREAKING - Tatiana Martinez, an illegal residing in LA who built a career on social media by doxxing ICE agents and directing her followers to harass them and disrupt their arrests, has now been arrested herself. pic.twitter.com/1o9Paq6A1H — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 16, 2025

De acuerdo con Taricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos quien dio detalles sobre el caso a Newsweek, Martínez ingresó a Estados Unidos en 2022 y su arresto forma parte del cumplimiento de una orden judicial debido a su historial por haber conducido en estado de embriaguez en el pasado.

La funcionaria también aseguró que durante la detención Martínez presentó dificultad para respirar, por lo que se le brindó la atención médica necesaria.

Martínez se ha convertido en una figura visible dentro de las comunidades migrantes en Estados Unidos, especialmente entre los hispanohablantes, al denunciar y alertar sobre las múltiples redadas que ICE ha realizado en California.

Tras su detención, Génesis Orellana, amiga de Tatiana, publicó en sus redes sociales cómo se encontraba su amiga.

En el video más reciente, la mujer aseguró que “Tata está bien, está estable. Manda a decir a sus seguidores que los quiere mucho”. También instó a que “todos oremos por ella. Gracias a Dios, ella está bien”.

En otro video compartido en su cuenta de Tik Tok la amiga de la colombiana aseguró que Tatiana ya se pudo comunicar con un familiar y que pudo comer y tomar agua.

La actualización del estado sobre su amiga se da luego de que, en otro video, Tatiana le contara a su amiga que desde su arresto no le habían dado ni agua ni comida y que se “iba a desmayar”.