Suscribirse

Gente

Amiga de la tiktoker colombiana arrestada en redada migratoria en California dio detalles sobre el estado de la joven, “oremos por ella”

Tatiana Martínez fue detenida el 15 de agosto por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Redacción Gente
19 de agosto de 2025, 7:13 p. m.
Génesis Orellana amiga de la tiktoker colombiana Tatiana Martínez arrestada por el ICE en California habló sobre cómo se encuentra la joven
Génesis Orellana amiga de la tiktoker colombiana Tatiana Martínez arrestada por el ICE en California habló sobre cómo se encuentra la joven | Foto: Instagram @martineztatiana_02 / TikTok @dragenesisorellana

Luego de tres días desde el arresto por parte del ICE, en Estados Undios, a la tiktoker colombiana Tatiana Martínez, una de sus amigas cercanas dio detalles sobre el estado de la joven.

El arresto de Martínez se dio el pasado 15 de agosto en Los Ángeles, California, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su vehículo. La joven es reconocida en la plataforma informar a sus más de 43.000 seguidores sobre las redadas migratorias en el país.

Minutos antes de la detención, la joven colombiana estaba transmitiendo desde el estacionamiento de su residencia cuando agentes del ICE se acercaron y la detuvieron. Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la influencer fue sacada de su carro a la fuerza, a pesar de que en la propia transmisión ella manifestaba que no se opondría al arresto.

Testigos de los hechos han asegurado en sus redes sociales que Martínez fue bajada a la fuerza, arrastrada y sometida en el suelo por varios oficiales, quienes incluso apoyaron su peso sobre ella para inmovilizarla.

Durante el proceso, la joven pidió ayuda y en un momento se desmayó debido a la angustia y tensión del operativo, lo que obligó a que recibiera atención médica en el White Memorial Hospital de Los Ángeles antes de su traslado a un centro de detención.

Contexto: Tiktoker colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos mientras transmitía en vivo; perdió el conocimiento en medio del arresto

De acuerdo con Taricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos quien dio detalles sobre el caso a Newsweek, Martínez ingresó a Estados Unidos en 2022 y su arresto forma parte del cumplimiento de una orden judicial debido a su historial por haber conducido en estado de embriaguez en el pasado.

La funcionaria también aseguró que durante la detención Martínez presentó dificultad para respirar, por lo que se le brindó la atención médica necesaria.

Martínez se ha convertido en una figura visible dentro de las comunidades migrantes en Estados Unidos, especialmente entre los hispanohablantes, al denunciar y alertar sobre las múltiples redadas que ICE ha realizado en California.

Contexto: El tiktoker más seguido del mundo, Khaby Lame, fue arrestado por ICE y expulsado de Estados Unidos

Tras su detención, Génesis Orellana, amiga de Tatiana, publicó en sus redes sociales cómo se encontraba su amiga.

En el video más reciente, la mujer aseguró que “Tata está bien, está estable. Manda a decir a sus seguidores que los quiere mucho”. También instó a que “todos oremos por ella. Gracias a Dios, ella está bien”.

En otro video compartido en su cuenta de Tik Tok la amiga de la colombiana aseguró que Tatiana ya se pudo comunicar con un familiar y que pudo comer y tomar agua.

La actualización del estado sobre su amiga se da luego de que, en otro video, Tatiana le contara a su amiga que desde su arresto no le habían dado ni agua ni comida y que se “iba a desmayar”.

Contexto: El tiktoker ‘Leito Oficial’ está entre los deportados desde EE. UU. a Venezuela: Diosdado Cabello lo recibió con honores
@dragenesisorellana

@Tatiana martinez @Dianalu213 @Javier 273 @Jaime silva es triste lo que estoy viendo

♬ sonido original - DraGenesis🪬🩺YA LLEGUÉ🐑

Tatiana Martínez permanece actualmente bajo custodia del ICE mientras enfrenta los procesos legales correspondientes, entre los que se incluye la revisión para posibles procedimientos de deportación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArrestoTikToktiktokerEstados Unido

Noticias Destacadas

Lorna Cepeda, la actriz que interpreta a Patricia Fernández en Betty, la fea le concedió una entrevista a SEMANA.

Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’

Patrick Blackwood y Nina Santiago, dos reconocidos influencers de contenido gastronómico, vivieron un momento aterrador que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Influencers sobreviven a accidente mientras grababan video; así fue el momento en que una camioneta atravesó restaurante donde comían

Redacción Gente
"Busco vivir este momento como el mayor regalo de Dios, si su voluntad que yo viva, lo acepto, pero también comprendo que debo despedirme de mis padres", expresa Calvache, desde Suiza.

Freddy Calvache reveló desalentador pronóstico de salud y expuso si se podría cumplir su deseo de morir en Colombia

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.