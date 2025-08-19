Suscribirse

Tiktoker colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos mientras transmitía en vivo; perdió el conocimiento en medio del arresto

La joven cuenta con más de 40.000 seguidores en TikTok, donde se dedicaba principalmente a alertar sobre las redadas migratorias.

Redacción Gente
19 de agosto de 2025, 5:32 p. m.
La tiktoker Tatiana Martínez fue detenida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 15 de agosto.
La tiktoker Tatiana Martínez fue detenida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). | Foto: Instagram @martinestatiana_02

Tatiana Martínez, una conocida tiktoker colombiana de 23 años, fue detenida el pasado 15 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Los Ángeles, California, durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

Martínez, quien se dedicaba a alertar a la comunidad migrante sobre operativos de redadas en Estados Unidos, fue arrestada en circunstancias que han generado controversia debido al uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Contexto: ICE anunció que adquirirá tecnología de escaneo ocular para identificar a migrantes ilegales en segundos

Así quedó registrado el hecho:

El arresto ocurrió mientras Martínez se encontraba dentro de su carro al interior de un estacionamiento. En los videos sobre su detención se observa cómo varios agentes del ICE abren la puerta del vehículo y la someten físicamente para bajarla de manera violenta, a pesar de que la joven manifestó en varias ocasiones, durante la transmisión en vivo, que no se iba a resistir al arresto.

Contexto: El tiktoker más seguido del mundo, Khaby Lame, fue arrestado por ICE y expulsado de Estados Unidos

En los videos se ve a los agentes arrastrándola al suelo e inmovilizándola con fuerza. En los videos se escucha a Martínez gritar que sufría problemas del corazón y su intención de colaborar con las autoridades.

Testigos en el lugar describieron la escena como angustiante e injustificada, y destacaron la violencia con la que fue tratada. La intensidad del operativo provocó que Tatiana perdiera el conocimiento, desmayándose durante el procedimiento, por lo que requirió atención médica inmediata en el lugar.

Contexto: Trump rompe su discurso y reconoce que los migrantes sostienen sector clave de Estados Unidos

La colombiana fue trasladada en ambulancia al White Memorial Hospital para una evaluación médica y, tras ser atendida, quedó bajo custodia federal del ICE y llevada después a un centro de detención.

Martínez, que ingresó a Estados Unidos en 2022, tenía una audiencia pendiente por un antecedente legal, una condena previa por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Situación que presuntamente justificaría, según la agencia migratoria, la orden de detención en su contra.

La influencer tiene más de 43.000 seguidores en TikTok, principalmente de habla hispana, y se había convertido en una figura visible frente a las redadas migratorias, consideradas frecuentes y agresivas en California desde la administración Trump.

Sus videos y transmisiones tenían como objetivo informar a los inmigrantes sobre los operativos migratorios para que tomaran precauciones y evitaron detenciones masivas.

La comunidad y seguidores de Martínez han reaccionado con preocupación e indignación por la forma en la que ocurrió la detención, calificando el trato como excesivo y calificando el evento como un abuso de autoridad. A la fecha la agencia federal no ha emitido comunicación pública adicional sobre el estado legal actual de Tatiana Martínez ni detalles sobre los procedimientos de deportación que pudiera enfrentar. Su caso se encuentra en curso bajo la vigilancia de las autoridades migratorias.

