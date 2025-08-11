Suscribirse

Estados Unidos

Trump rompe su discurso y reconoce que los migrantes sostienen sector clave de Estados Unidos

El discurso del presidente Trump sorprendió al reconocer que la mano de obra extranjera es esencial para mantener en pie uno de los principales pilares de la economía norteamericana.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 1:26 p. m.
Donald Trump sorprende con su discurso hacia los migrantes
Donald Trump sorprende con su discurso hacia los migrantes | Foto: Getty Images

El presidente sorprendió al reconocer que la mano de obra extranjera es esencial para mantener en pie un pilar de la economía nacional.

En un giro que parece contradecir el duro discurso que ha mantenido Donald Trump frente a la situación actual de los migrantes en Estados Unidos, reconoció que este grupo es muy necesario para sostener uno de los sectores claves de la economía de Estados Unidos.

Sus palabras, pronunciadas recientemente, generaron reacciones encontradas y revivieron el debate sobre el papel de la mano de obra extranjera en el desarrollo del país.

Contexto: Economía de EE. UU. se estaría afectando por deportaciones masivas de Trump. “Hay muchos empleos que la gente nativa no quiere”

Un giro en la posición de Trump

En una declaración que contrasta con la retórica habitual de la actual administración, Donald Trump admitió que está trabajando en nuevas regulaciones para proteger a los trabajadores migrantes en la agricultura.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”
3. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Recalcó que muchos ciudadanos urbanos no están dispuestos a realizar este tipo de trabajo, por lo que este sector restaría sufriendo escasez de mano de obra, debido a las deportaciones.

Afirmó que muchos ciudadanos urbanos no están dispuestos a realizar ese tipo de trabajo, y adelantó que su administración está diseñando medidas para mitigar los daños económicos.

Esto ha sido considerado como una contradicción entre su discurso antiinmigrante y las necesidades económicas del país.

“No se pueden sustituir fácilmente”, aseguró el mandatario en declaraciones a la cadena CNBC. “La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los inmigrantes) lo hacen de forma natural”, añadió.

En una publicación en su plataforma Truth, reconoció que su política migratoria estaba generando escasez en sectores clave como la agricultura, la hotelería y el ocio, donde los empresarios señalaban que los trabajadores despedidos son casi imposibles de reemplazar.

El tema salió a la luz luego de que surgieran varias inquietudes con respecto al impacto que estaba teniendo la economía del país, tras las masivas deportaciones, lo cual ha repercutido en gran medida sobre los informes de empleo que se han venido realizando.

En este tipo de cuadrillas pueden estar incluidos trabajadores inmigrantes indocumentados, así como miembros del Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas, fundado por César Chávez.
Trump reconoce que EE.UU. necesita a los migrantes para el sector de la agricultura. | Foto: Getty Images

¿En qué consiste la nueva propuesta de Trump?

Aunque en presidente Trump reiteró que su prioridad sigue siendo la de “deportar criminales”, ahora busca trabajar de la mano de los agricultores, para evitar que se queden sin la mano de obra laboral que necesitan para mantener las actividades del sector.

En la entrevista dada a la cadena CNBC, Trump habló de un programa de retorno legal touchback, a través del cual algunos trabajadores podrían salir de Estados Unidos y luego reingresar con visas temporales.

El debate interno dentro de la Casa Blanca no se ha hecho esperar, pues se hace necesario conciliar con las demandas presentadas por los agricultores, quienes dependen en un 70% de la mano de obra formada por inmigrantes, muchos de los cuales son indocumentados, de acuerdo a lo que se registra en el Diario NY.

Además, las redadas intensificadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), provocaron que miles de inmigrantes abandonaran sus puestos de trabajo por temor a ser detenidos, por lo que el sector agrícola ha quedado desprotegido.

Contexto: Estados Unidos impulsa una nueva economía verde: startups y fondos privados lideran la transición climática sin depender del gobierno

Entre marzo y julio, 1.7 millones de empleos ocupados por extranjeros han desaparecido y aunque se han creado 73.000 puestos nuevos, la cifra es insuficiente para cubrir las necesidades de uno de los sectores más importantes de la economía norteamericana, según lo ha expresado el mismo presidente Donald Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

2. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

3. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

4. Pico y placa en Bogotá este martes, 12 de agosto: así rotará la medida

5. Oposición venezolana se manifiesta tras muerte de Miguel Uribe Turbay. “El autoritarismo y la violencia se expanden”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpeconomíaMigrantes Discurso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.