Fallece reconocida influencer por bala perdida: ya capturaron al primer sospechoso

Una tragedia le arrebató la vida a la reconocida influencer de cocina y estilo de vida Yarely Ashley Hermosillo, quien se disponía a hacer sus diligencias acompañada de su esposo y de su hijo menor de edad.

Pero la familia jamás se imaginó que un semáforo en rojo marcaría el último momento que pudieron compartir con la matriarca.

La familia, que residía en Glendale, Arizona, Estados Unidos, esperaba en su automóvil la luz verde del semáforo, cuando de repente dos conductores que venían en una disputa se detuvieron por la luz roja.

En medio de su ajetreada discusión, uno de los conductores procedió a sacar su arma de fuego y disparar. Pero lamentablemente uno de los proyectiles impactó directamente a Hermosillo, quien estaba junto a su esposo, ocupando el lugar del copiloto.

Pese al esfuerzo realizado por su cónyuge, quien condujo de inmediato a la entidad de salud más cercana que pudo encontrar, la reconocida creadora de contenido pereció.

Yarely Ashley Hermosillo, tenía apenas 27 años. | Foto: Tomada de Redes Sociales

El supuesto atacante en cuestión fue posteriormente encontrado y capturado gracias al servicio de inteligencia de la policía de Glendale.

Se identificó como Jesús Preciado Dosuten, de 33 años de edad, y fue puesto en custodia en medio de una redada realizada en su residencia, según reportó Blu Radio.

Además, se logró reconocer y encontrar al individuo por las grabaciones de seguridad de la zona en la que aconteció el terrible hecho. Una vez teniendo este conocimiento, las autoridades detuvieron rápidamente al perpetrador, quien tenía en su posesión dos armas de fuego.

Según el relato de la pareja sentimental de la reconocida influencer, estaban en calma junto a su hijo de apenas 4 años, quien presenció personalmente todo el desgarrador hecho, pues fue en cuestión de segundos cuando se escuchó un disparo y toda su vida dio un giro de 180 grados.

El cónyuge fue quien tuvo que tomar acciones una vez sucedido el atentado; condujo lo más rápido que pudo al hospital, pero minutos después de que la víctima llegó a la entidad de salud, se declaró su fatídico deceso.

La reacción de su comunidad no se hizo esperar, expresando su apoyo a la familia y amigos cercanos de la víctima por medio de comentarios y reacciones en sus diferentes redes sociales.