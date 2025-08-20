Suscribirse

Criminólogo analizó el error más grande de Daniel Sancho tras asesinar a Edwin Arrieta

El criminólogo indicó que el error más grande que cometió Sancho a la hora de perpetrar el crimen fue “su ego”.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

20 de agosto de 2025, 5:21 p. m.
Ya se cumplieron dos años del asesinato del colombiano y médico cirujano Edwin Arrieta en Tailandia, crimen por el que fue culpado el español Daniel Sancho. El caso ha generado gran controversia, aún más cuando existe la posibilidad de que se repita el juicio.

Contexto: Las claves del caso Daniel Sancho: así fue el atroz crimen contra Edwin Arrieta, tras la lectura de la sentencia al chef español

El chef e influencer español Daniel Sancho fue condenado en agosto de 2024 a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico Edwin Arrieta, al que conoció en la turística isla de Koh Pha Ngan, en Tailandia.

Los hechos ocurrieron un año antes de la condena, en agosto de 2023, y el tribunal estimó que Sancho había accionado con premeditación, mientras que su defensa sostuvo que la muerte ocurrió por accidente cuando se pelearon porque la víctima quiso obligarle a mantener relaciones sexuales.

Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano colombiano fueron guardados en bolsas de plástico que Sancho desechó en distintas partes de la isla.

Contexto: Autor del libro de Daniel Sancho y Edwin Arrieta destapó datos del caso: “Hubiera bastado un detalle para quedar impune”

El tribunal condenó también a Sancho a pagar una compensación a la familia de la víctima de unos 130.000 dólares y 5% de intereses anuales.

El condenado es hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por sus apariciones en exitosas series televisivas del país, como “El ministerio del Tiempo”.

Sin embargo, ante la posibilidad de una reapertura del caso, la defensa del acusado ha indicado que el español no tenía intención premeditada de asesinar al médico colombiano, indicando que esto sucedió después de una discusión acalorada en la que ambos se agredieron. Los abogados defienden las acciones de Sacho como una “reacción de temor”.

El medio El Director entrevistó a un criminólogo para hablar del caso, que indicó que “no hay crimen perfecto”, además de creer que fue la falla más grande de Sancho a la hora de cometer el crimen fue “su ego”.

Contexto: Daniel Sancho prepara nueva jugada que daría drástico giro al caso de Edwin Arrieta: involucra a su novia; “sabes lo que pasará”

“Si encontramos a un psicópata que busca retroalimentarse y tiene esa esencia narcisista, se puede tomar como un reto el combatir un poco a la policía en sus acciones. Sería lo que provoca que al final pueda ser detenido y muchas veces, las organizaciones criminales fallan con los eslabones más débiles. El principal error que cometió es el exceso de confianza. Él creyó que la policía tailandesa eran unos cualquiera”.

El criminólogo también criticó la mala cobertura que ha tenido el caso por parte de los medios de comunicación, que, de acuerdo con él, “se toman a la ligera un caso que afecta a las familias de la víctima y el victimario”, llamó a la prudencia.

Culminó expresando que es difícil saber si hubo premeditación en los actos de Sancho o no, pero que las acciones del acusado podrían significar que quería escapar del país sin repercusiones de sus actos.

Con información de AFP...

