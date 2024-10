Pacientes con enfermedades huérfanas protestarán ante Minsalud; denuncian grave escasez de medicamentos que ya deja dos muertos

A partir de las 7:00 a. m., centenares de pacientes se darán cita en la carrera 13 No. 32-76, en la capital del país, para protestar por la crítica escasez de medicamentos que afecta a esta población y que ya deja víctimas en las últimas semanas, dos menores de edad fallecidos. También alzan su voz debido al grave déficit financiero que atraviesa actualmente el sistema de salud colombiano, lo que ha impactado la normal prestación de los servicios a estos pacientes.

Se trata de recursos que el Estado destina para el pago de medicamentos, servicios y tecnologías con el fin de tratar enfermedades de alto costo que no están incluidos en el plan básico de salud (PBS), un presupuesto adicional complementario a la prima definida como unidad de pago por capitación (UPC).

Dichos presupuestos han estado en el centro de la polémica en las últimas semanas: presentan un déficit estimado de al menos 2 billones de pesos , y el Gobierno nacional, tal como lo reconoció el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no solo debe lo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, sino que no cree que pueda asegurar los dineros que restan del año debido al crítico déficit fiscal que vive Colombia.