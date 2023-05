Pacientes les piden a congresistas no aprobar la reforma a la salud a ‘pupitrazo’

Este 11 de mayo se está debatiendo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el articulado de la reforma a la salud que radicó el Gobierno nacional en el Congreso. Aunque algunos sectores han saludado el hecho de que la discusión se retome, miembros de la organización Pacientes Colombia han manifestado su preocupación por el riesgo de que el proyecto de ley se apruebe sin ser evaluado adecuadamente.

“Se requieren cambios en el sistema de salud, hoy usuarios saben dónde acudir si hay mala prestación del servicio, con la reforma a la salud, ¿qué pasará con 3 millones de tutelas?”, se preguntó la organización a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, advirtieron que, tras revisar el texto del proyecto de ley que se votará en el Congreso, han encontrado que no está claro cómo será la ruta de atención de más de cinco millones de pacientes.

“Desde Fecoer le decimos no al pupitrazo a la reforma a la salud. Este es un tema que debe ser discutido de manera profunda y sin presiones, porque lo que está en juego es la vida de todos los colombianos. Todavía no hay claridad sobre cómo se pretenden adecuar estas rutas de atención y cómo van a ser los mecanismos de financiamiento con los cambios que incluye este proyecto de reforma”, sostuvo por su parte Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) y vocero de Pacientes Colombia.

Aunque desde ya se sabe que los afiliados podrán acudir a los centros de atención primaria (CAP), los pacientes con enfermedades crónicas y raras han manifestado sus dudas sobre la continuidad de los servicios de salud para tratar sus condiciones médicas.

“Señores congresistas, ustedes fueron congresistas por el pueblo colombiano. ¿Tienen claro el detalle de la transición? ¿Están seguros de que estos cambios que se plantean no representarán muertes evitables en el país? ¿Ustedes están dispuestos a asumir ese riesgo?”, les preguntó a los congresistas Claudia Mercedes Amaya, directora de la Fundación Senosama, quien también hace parte de la organización Pacientes Colombia.

El movimiento Pacientes Colombia había convocado a una jornada de movilizaciones en contra de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro en marzo de este año. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estos detalles de la reforma a la salud también han causado duros enfrentamientos entre los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, reiteró que el proyecto de ley podría afectar a las personas que padecen algunos tipos de enfermedades.

“La reforma a la salud pone en riesgo la continuidad de los programas de pacientes con enfermedades crónicas”, sostuvo Forero.

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, ha sido uno de los principales opositores a la reforma a la salud. - Foto: UTL del congresista.

No obstante, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, señaló a Forero de faltar a la verdad. “Dejen de repetir mentiras. A hoy los tratamientos de altos costos los paga el Estado, no las EPS. Y así seguirá siendo después de aprobada la reforma a la salud. Y no, estos pacientes no tendrán que pagar ningún plan complementario”, aseguró Mondragón también a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, Mondragón, quien es ponente de la reforma a la salud, ha arremetido contra el desempeño de las EPS en el actual sistema. “Que las EPS hoy acumulen deudas por más de $16 billones de pesos, cuando el Adres a ellas no les debe plata, es la prueba concreta de que son pésimas administradoras”, sostuvo Mondragón.

Mientras tanto, la discusión sobre la reforma a la salud se retomó desde las 10 de la mañana de este 11 de mayo. Se espera que durante esta misma jornada se vote el contenido del articulado.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha sido la encargada de estudiar la reforma a la salud. - Foto: guillermo torres-semana

“Nosotros estamos abiertos al diálogo y al entendimiento”, señaló durante su intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y concluyó señalando que se requiere de un trabajo conjunto de la clase política para sacar adelante la reforma.