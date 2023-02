Reforma a la salud: a la Asociación de Laboratorios le preocupa que se disminuya la autonomía médica y calidad de los medicamentos

Además aseguraron que es fundamental que el proyecto no vaya en detrimento del derecho del que actualmente gozan los pacientes colombianos.

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, Afidro se refirió a la reforma a la salud que radicó en el Congreso de la República el gobierno de Gustavo Petro.

Comenzaron asegurando que, en los últimos 30 años, se ha garantizado el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, desarrollados por la industria farmacéutica innovadora representada en Afidro.

“Hoy los colombianos, sin importar su condición social o económica, ni su ubicación geográfica, reciben los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías. Hacemos un llamado a que la propuesta de reforma a la salud no ponga en riesgo la ruta de atención efectiva para los pacientes, la oportunidad y continuidad en la entrega y dispensación de medicamentos, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la atención de poblaciones de alto riesgo”, mencionó la Asociación en primera instancia.

La presidente ejecutiva de Afidro, María Clara Escobar. - Foto: La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, Afidro.

Además, se refirieron a otra de las aristas de la reforma a la salud que fue polémica hace unas semanas por las palabras que usó la ministra Carolina Corcho, quién luego aclaró lo expresado y mencionó que se tergiversó lo dicho en la Academia Nacional de Medicina.

“Reconocemos el criterio científico de los médicos colombianos al momento de elegir las mejores opciones terapéuticas. Vemos con preocupación que se podría estar atentando contra la autonomía médica para prescribir medicamentos innovadores y de vanguardia que atiendan las necesidades de sus pacientes. El país podría quedar rezagado en la posibilidad de responder con tratamientos de última generación para combatir los retos permanentes de salud que enfrenta la humanidad”, explicó la asociación que lidera la presidente ejecutiva, María Clara Escobar.

Esta asociación tiene 60 años de fundada. - Foto: La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, Afidro.

A línea seguida, aseguraron que es fundamental que el proyecto de reforma “no vaya en detrimento del derecho del que actualmente gozan los pacientes colombianos, a que sus medicamentos cumplan con los más altos estándares internacionales”.

Agregando que está en manos de los congresistas, ”la inmensa responsabilidad de proteger los derechos fundamentales adquiridos por los colombianos y velar por la vida y la salud, evitando brechas que destruyan los grandes avances de Colombia en materia de equidad y cobertura. El reto para el Congreso es asegurar que el marco legal que se apruebe garantice un mejor sistema al que hoy tenemos”, concluyeron.

Reforma a la salud: Agmeth Escaf explica por qué las “EPS ganan más cuando no hacen su trabajo”

Dos días después de que el presidente Gustavo Petro socializara la reforma a la salud con los colombianos desde el balcón de la Casa de Nariño, algunos congresistas del Pacto Histórico comenzaron a hacer pedagogía en redes sociales, entre ellos, el expresentador de televisión, Agmeth Escaf.

El ahora presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes subió un vídeo argumentando la necesidad de darle un giro al sistema de salud.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico

En la grabación comienza diciendo: “¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? A ver te explico, las EPS funcionan como una aseguradora, así como cuando pagas el seguro de tu carro o de tu moto. Te choques o no, igual tienes que pagar. Pero a la aseguradora le conviene que tú no te choques, porque si pasa, ellos tienen que responder. En la salud pasa igual”.

En el actual modelo las EPS ganan más cuando NO hacen su trabajo; es decir, cuando no prestan el servicio de salud a sus afiliados.



Aquí explico la razón y el porqué es necesaria una #ReformaALaSalud urgente. Daremos una discusión democrática, profunda y responsable.⚕️ pic.twitter.com/SCOhy9xqio — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 16, 2023

Acerca de la reforma a la salud encabezada por la ministra Carolina Corcho, que no ha sido respaldada por algunos miembros del gabinete ministerial, como Alejandro Gaviria, Agmeth Escaf, que en el pasado tuvo roces políticos con Gustavo Bolívar, añadió:

“La Adres le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema, $ 1′121.000 y $ 1′771.000 por año por cada uno de nosotros. Si te enfermas, las EPS pierden porque tienen que invertir plata en ti, que se traduce en prestaciones económicas o asistenciales, que es atenderte. Y si no te enfermas o usas el sistema, ellos ganan”.