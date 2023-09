| Foto: FIFA via Getty Images

Semana TV

“Va a ser la mejor jugadora del mundo”, Nelson Abadía sobre Linda Caicedo, nominada a The Best de la Fifa

Linda Caicedo no para de hacer historia. La Fifa la nominó al prestigioso premio The Best en su octava edición. Además, Miguel Ángel, el hincha embajador que conoció a los jugadores de Millonarios antes de que se le practicara la eutanasia también ha sido nominado.