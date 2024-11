Germán Vargas Lleras hizo inesperada revelación sobre el guardaespaldas al que le pegó un coscorrón: “Cosa aterradora”

En El Debate de SEMANA , el exvicepresidente, líder natural de Cambio Radical, hizo una inesperada revelación sobre este guardaespaldas. No sin antes recalcar que no buscaba justificar lo hecho ese diciembre de 2016.

Los dos episodios que comprometieron al guardaespaldas que recibió el coscorrón

“La persona que recibió el coscorrón, dos días antes, había sustraído el carro de la Vicepresidencia sin permiso. Tuvimos una emergencia con mi mujer, que tuvo que ser llevada a la clínica y, ¡oh, sorpresa!, el carro había sido sustraído por esa persona. Pero lo que más lamenté fue algo que en su momento no me creyeron, pero cuyo video ya hoy existe y fue el hecho de que esta persona sacara y golpeara a una señora, a la cual dejó en el piso”, afirmó Vargas Lleras.

Vargas Lleras dijo en El Debate que él no recordaba eso a modo de justificación y que, por el contrario, fue un mal momento que no debió ocurrir.

“No me enorgullezco, y como ustedes bien decían, me ha costado mucho. Pero cómo comparar eso con lo que ve uno ahora. Muchas personas a diario me dicen, ‘no se arrepienta del coscorrón’; las circunstancias del país exigen una persona que pueda darle un coscorrón a la delincuencia, coscorrón a la corrupción, coscorrón a quienes han hecho tanto daño a Colombia. Es un símil, no me lo tomen tan en serio, pero lo escucho con más frecuencia de lo que ustedes piensan”, agregó Vargas Lleras.