Bajan de la nube a Petro por plan para sustituir cultivos de coca en el Catatumbo: “El diablo estará en los detalles”

Petro ha recibido fuertes críticas por colocar esta meta que para muchos no es alcanzable. | Foto: Presidencia

En ese sentido, Mejía sostuvo que no quiere ser pesimista, pero desde su punto de vista es muy complejo que puedan ingresar al sitio, convencer a los campesinos y llevar a cabo el plan para cumplir el objetivo y la promesa que se les hizo a los colombianos.

“Yo no quiero ser negativo, yo con el corazón quisiera que los cultivos de coca se fueran a cero en el Catatumbo y en todo el país, porque esta es la principal fuente de financiación de los grupos criminales (...) Pero el cómo y los detalles faltan, se quedan en anuncios. No pasan las cosas porque no hay una estrategia ni coordinación”, comentó.