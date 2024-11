“Va a llegar a competir, pero lo que habrá que ver es si a su regreso (al país) resuelve nuevamente tramitar su candidatura al lado de Petro y del Pacto Histórico (...) Con la doctora Claudia López uno nunca sabe, no olvidemos que ella fue determinante en la elección de Petro”, señaló.

“No sé en qué lado va a estar, ella es bien astuta. No descarto que si ve conveniente hacerlo en las filas del Pacto Histórico, allá terminará”, señaló.

Vargas Lleras se refirió a las peleas que han sostenido López y Petro desde que este último llegó al poder, enfrentamientos que han aumentado por distintas acciones que adelanta el Gobierno nacional y con los que ella no está de acuerdo. “A lo largo del cuatrienio en el que se desempeñó como alcaldesa la vimos pelear con Petro y amistarse con él decenas de veces. Cada vez que necesitaba unas vigencias futuras o unos recursos, tocaba paz con el Gobierno y a los pocos días lo criticaba”, señaló.

“Uno con Claudia López no sabe a qué atenerse”, dijo de manera tajante.

“A mí esos candidatos (Pizarro y Bolívar) me parecen aterradores. Si el país elige a una persona de esas se va a profundizar la crisis en la que ya vivimos. Me atrevería a decir que si el Pacto Histórico continúa en el Gobierno, lo será no solo por un período, sino por muchos años más”, zanjó.