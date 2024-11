Tormenta en el Pacto Histórico tras llegada de Benedetti al Gobierno Petro: “Hubiéramos preferido que fuera otro”

No obstante, dijo no creer que hay una rebelión por parte del gabinete ministerial contra el presidente Petro, por la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño.

“ Creo que no hay fractura y mucho menos rebelión de los ministros y ministras en ese tema . Lo que hubo fue una conversación franca y abierta con el presidente para intercambiar con él, cuál era el objetivo final de Armando Benedetti en la Casa de Nariño. Yo creo que esa es una discusión sana, democrática, pero no podemos decir bajo ningún escenario que puede ser una rebelión o que sea una fractura al interior del Pacto Histórico. Eso hace parte de las diferencias que pueden haber, con respecto a decisiones de Gobierno ”, agregó en El Debate , el congresista Landinez.

Cadavid también dijo que, si bien cualquier persona no está exenta a tener adicciones, Benedetti no debe llegar a “rehabilitarse” en el Gobierno nacional.

“Todas las personas pueden tener problemas de adicciones de alcohol, de drogas, pero usted no llega a rehabilitarse al Gobierno. Usted no llega a rehabilitarse a las oficinas de la Presidencia de la República y más cuando no le ha dado explicaciones al país sobre los presuntos 15 mil millones de pesos y muchos otros escándalos que hacen que el discurso anticorrupción del candidato Petro, cuando es presidente, no haya sido nada más que una fantasía”, agregó el congresista del Centro Democrático.