Francisco Barbosa: “No descartaría poderme presentar a la Presidencia de la República”

“Cuando usted ve que Gustavo Bolívar está encabezando, cuando usted ve que todos los candidatos están con el 4 %, 5 %, 6 %, usted lo que denota es que aquí no hay liderazgos descollantes. Es decir, en este momento no hay nadie que pueda ser presidente de Colombia, ni nadie que termine enfrentando esto. Si las condiciones continúan en esa situación y hay un grupo de movimientos, partidos, asociación de exalcaldes, exgobernadores, gente que tenga firmas, etc., que participen en una gran consulta y se pueda lograr un solo candidato para enfrentar estas circunstancias. Yo no descartaría en ningún momento poderme presentar a la Presidencia de la República”, dijo Barbosa.

“Seríamos los encargados de poder saber, con carácter, qué va a pasar el 7 de agosto. Este problema no es una elección, el problema no es ganar la elección, el problema es cómo usted recompone a un país administrativamente, misionalmente y funcionalmente, sin tener que preguntarles a 200 personas alrededor que le digan a uno qué hacer”, agregó.

No obstante, Barbosa dejó claro en El Debate que no descarta su candidatura, siempre y cuando exista una coalición, conformada por lo que llamó un grupo importante, recalcando que “nadie llega solo, ni va a poder gobernar solo, en un país como lo van a dejar”.

“La verdad, le digo una cosa. Cuando yo veo que Gustavo Bolívar y personas del movimiento de Petro encabezan las encuestas, yo me empiezo a preguntar sobre el liderazgo; me empiezo a preguntar sobre la preocupación, sobre el carácter. Me empiezo a preguntar sobre la experiencia que uno debe tener en estos cargos y por supuesto me empiezo a preguntar que, si no nos unimos, nos jodimos todos y se jode Colombia”, señaló Barbosa.