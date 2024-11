Le cantan las verdades a Armando Benedetti por volver al lado de Petro: “Usted no llega a rehabilitarse al Gobierno de Colombia”

Benedetti será asesor del jefe de Estado, algo que no ha caído muy bien en sectores aliados y de la oposición, ya que el exsenador ha protagonizado varios escándalos en los últimos meses . Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de la decisión que tomó el máximo mandatario.

En ese sentido, dejó en claro que este tema es sumamente relevante y no puede ser tratado como algo superficial, tal y como lo han querido manejar algunos. Además, cuestionó que el país todavía no conoce todo lo que supuestamente sabe Benedetti y con lo que amenazó al Gobierno de Petro.

"Esto no es una pequeña llovizna, es una tormenta (...) Esta persona llega como si nada hubiese sucedido. Lo que sabe Benedetti es lo que el país se debe preguntar. Usted no llega a rehabilitarse al Gobierno de Colombia": @hernancadavidma #ElDebate https://t.co/L80O5o5wPh pic.twitter.com/od4JUJnkhF

El militante del Centro Democrático también se refirió a la situación de adicciones que ha tenido Benedetti y por las cuales, según él mismo dijo, entró a rehabilitación. “Usted no llega a rehabilitarse al Gobierno de Colombia, usted no llega a rehabilitarse en las oficinas de la Presidencia, y más cuando no le ha dado explicaciones al país sobre los escándalos”, comentó.