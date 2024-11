Cómo combatir la depresión y la ansiedad en sus hijos durante esta cuarentena

¿Se ha vuelto difícil dialogar con su hija o hijo en medio de la cuarentena por la covid-19? esta es la pregunta que profesionales de la salud le están haciendo a miles de padres de familia en Colombia, quienes cada vez más asisten a sesiones virtuales de ayuda,en busca de sobrellevar el miedo y la ansiedad que viven a raíz de la pandemia mundial y la imposibilidad de volver a la vida que conocían antes del coronavirus.

María Mercedes Ospina es psiquiatra infantil, experta en temas de niños y adolescentes. Considera que los menores de edad son los principales afectados con esta situación. “No ir al colegio, tal vez no ver a tus amigos, el hecho de no poder practicar su deporte favorito, el hecho de no adquirir rutinas saludables en casa, dormir hasta tarde, son factores de riesgo que detonan la depresión en los niños, niñas y jóvenes”.