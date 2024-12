Iván Cepeda insta al Congreso a rechazar tropas estadounidenses en Colombia

Cepeda, quien interpuso la tutela contra la presencia de las tropas estadounidenses en Colombia, argumentó que la presencia de estas brigadas no se podía dar hasta tanto el Legislativo no lo aprobara , razón por la cual pidió al Congreso hacer lo propio y hacer respetar, según dijo, la legitimidad del país. “Espero que el Senado esté a la altura de esta decisión y rechace esa presencia hostil y una intervención en los asuntos internos de nuestro país, pero eso será objeto de deliberación y decisión del Senado”, dijo.

A pesar de que el Gobierno nacional ha afirmado que no se trata de ninguna operación en el país, sino que son labores de capacitación al Ejército colombiano, el congresista de oposición argumentó que “si hay una permanencia, es obvio que va a haber un tránsito. El fallo dice que no puede haber tránsito sin permanencia. Y está claro que no se cumplió con informarle al Senado cuando está claramente determinado que son tropas y haciendo tránsito en el territorio nacional”.

En tal sentido, dijo que la decisión del Tribunal de Cundinamarca es clara: quedan suspendidas todas las actividades y acciones que esté emprendiendo esta tropa extranjera. Lo anterior, hasta tanto el Congreso no se pronuncie en torno al tema. Eso sí, advirtió que los ojos del país estarán puestos sobre este debate una vez se convoque a nuevas sesiones, teniendo en cuenta que el próximo periodo legislativo arranca el 20 de julio.

“Se está produciendo una serie de circunstancias que están generando una tensión militar en cualquier momento. Y estos no son simplemente reacciones paranoicas de la oposición en Colombia”, puntualizó Cepeda, al ser indagado sobre las teorías alrededor del interés de Estados Unidos de aproximarse a Venezuela para, según las versiones, acorralar al régimen de Nicolás Maduro.