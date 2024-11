Víctor Mallarino pide no confundir "piropos con elogios" en caso Ciro Guerra

Según su reflexión, el medio audiovisual se presta para que los productores y directores malentiendan las señales de agrado y admiración de sus subordinados con insinuaciones.

“No hay que confundir los piropos que pretenden dar una pista de conquista con los elogios: yo siempre le digo a mis actrices ‘estás linda con ese vestido‘; también tengo el mismo derecho a decirle eso que después de una escena decirle ‘la estallaste: la sacaste del estadio con esa escena, estuviste fantástica‘ y un piropo solo se puede dar bajo una condición: la seguridad que uno tenga de la aceptación”, aclaró en la entrevista.

Este tipo de situaciones tras bambalinas son más comunes de lo que el público conoce, añadió el actor: “Hay que distinguir ente esta exhibición de poder y chantaje; una cosa es decirle a una chica ‘si te acuestas conmigo te doy el personaje‘ y otra es ese abuso de poder soterrado y tácito que es dificilsímo de detectar y que yo si he visto ejercer a productores, directores, etc.”.

En la opinión de Mallarino, las mujeres que han sido abusadas previamente -principalmente en su infancia- pueden ser susceptibles a caer en juegos de presión por parte de personajes que se consideran "poderosos" en el medio de la televisión y el cine: “Ellas no entienden ni siquiera este idioma que se está poniendo como un peso en su proceder y que no las deja actuar: se paralizan (…) el solo hecho de decir “Yo conozco a fulano o yo me muevo en tal círculo” puede llegar a ser una herramienta de presión cuando una mujer carga una historia complicada”.

“Si uno tiene una mínima duda de que una mujer va a aceptar un gesto, que uno la toque, uno se tiene que abstener”. Aseveró.