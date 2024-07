Advierten de “asfixia” para los colombianos con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

“Tampoco es un buen momento en materia fiscal. Entre otras, además, porque sabemos que tenemos que hacer un recorte de casi 50 billones de pesos, según han calculado algunos; se han hecho 20, pero faltan 30. Lo que significa que estamos en un escenario en que se necesite reducir o acortar el gasto público y, sobre todo, contribuir a una efectiva reactivación de la economía, que no se logra con más incertidumbre. Me parece que ese no es necesariamente el camino y además puede ser muy demorado, porque esto seguramente no se logrará de aquí al cierre de este año”, señaló Restrepo.