“Cómplices, aliados ideológicos, sinvergüenzas”: Francisco Santos cuestiona la presión de la CIDH a la Corte Suprema de Justicia

Por lo tanto, el exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos cuestionó a la CIDH a través de un mensaje publicado en la red social X, anteriormente Twitter: “Señores de la @cidh por qué no se dedican más bien a proteger a los inocentes y no a presionar a la Corte Suprema de Justicia cosa que no hicieron hace 14 años cuando sucedió lo mismo. O es que por ser un presidente de izquierda, ¿merece tratamiento exclusivo? Queda claro el sesgo ideológico de la @CIDH Aparenten por lo menos no sean tan descarados como socio @petrogustavo”.