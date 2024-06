“Es atroz”: Fecode, de aliada de Petro a paro por colapso en la salud de los maestros y la reforma educativa

En ‘Vicky en SEMANA’, la senadora Paloma Valencia, quien ha seguido de cerca el proyecto de reforma a la educación propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que el gran tema de fondo es que dicha reforma a la educación insta a evaluar a los docentes y a los mismos no les gusta. Según dijo, el gran problema de los docentes es que no les gusta que nadie los evalúe y cada que alguien plantea un escenario diferente llaman a la calle.

Valencia recordó lo acontecido en 2020, cuando en plena pandemia los maestros decidieron entrar en cese de actividades y los paganos fueron los estudiantes, los niños. “Los profesores de Fecode tienen que entender que tienen el trabajo más importante, formar a los niños. Los invitamos a que esos paros los hagan fuera del horario escolar y los colombianos les apoyaremos. En la pandemia, cuando ellos no quisieron reactivar, el Estado tuvo que llevar los mercados a las familias. ¿Qué va a pasar con los niños que desayunan en el colegio? Es un tema bien complejo, máximo cuando le entrega todo a un Estado tan ineficiente”.

El 7 de mayo pasado, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza compartió un video en el que se aprecia cómo la familiar de una usuaria del Fomag suplica entre gritos que le brinden atención para su hermana. Me falta quitarme la ropa en la calle. Mi hermana se va a morir. Ayúdenme, ayúdenme. Ustedes como profesores, ayúdenme. Mi hermana se va a morir, está infartada ”, gritó la mujer durante la grabación, de 23 segundos.

Así las cosas, la senadora Paloma Valencia recordó que, por un lado, el Estado no es garantía de nada en asuntos de prestación de salud y, por otro, “es atroz” que los docentes estén más preocupados por su actividad sindical y sus propósitos personales que por prestar un buen servicio de educación. La congresista explicó que, por ello, no es fortuito que Colombia no salga bien en pruebas internacionales de educación. La reforma la educación ya se aprobó en tercer debate en la Comisión Primera del Senado.