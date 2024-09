“Esto no me lo inventé yo”: advierten qué pasará en Colombia si les aumentan el IVA a los vehículos híbridos

“Es que lo que se encontró por parte de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) fue que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidor de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”.

Aún no es claro si, bajo el escenario de que los vehículos híbridos “que son de mentira” paguen más impuestos ante la Dian, el costo al cliente que quiera tener uno se aumentará significativamente o no. Bajo este escenario, Junco contó cuál será el fenómeno de la compra de vehículos en Colombia. De acuerdo con su explicación, muchas personas utilizan el vehículo híbrido en las ciudades y lo activan a gasolina en un viaje en carretera y de ahí que el Gobierno los califique como falsos vehículos híbridos. De todas maneras, explicó, resulta un contrasentido de parte del Ejecutivo decir que promueve el cambio climático, que contribuye con las buenas prácticas ambientales, al tiempo que le pone trabas a este tipo de vehículos, generando el efecto inmediato de que los colombianos busquen carros de gasolina y, por tanto, aumente la contaminación.

“Detrás de los concesionarios hay familias, hay industria, y este gobierno lo ataca cada día más”, aseguró el exdirector de la Dian. Ahora bien, dijo Junco, contrario a la tendencia mundial, donde estos vehículos “tienen estímulos”, en Colombia buscan gravarlos. “Al encarecerlos, la gente busca otro camino y ese recaudo no se da”, explicó. “Va a haber menos compras”, aseveró. “Esto no me lo inventé yo”.