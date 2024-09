Insisten que lo de Petro es para “análisis psiquiátrico”; “Cree que todas las periodistas son prepagos”

Una fuerte polémica desató la semana pasada el presidente Gustavo Petro en el país, luego de que atacó directamente a las periodistas colombianas “cercanas al poder”, calificándolas públicamente de “muñecas de la mafia”. Este lamentable hecho se registró en medio de una alocución en el departamento del Chocó.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar. Hay que deshacer el entuerto, como decía el Quijote de la Mancha”, manifestó el jefe de Estado, con un tono desafiante y agresivo.

Estas declaraciones, como era de esperarse, generaron bastante indignación en Colombia y varias mujeres, no solo comunicadoras sociales, se pronunciaron rápidamente en las distintas redes sociales. Una de las últimas en pronunciarse con respecto a este tema fue la senadora María Fernanda Cabal, quien habló con Vicky en SEMANA este jueves.

“Yo insistió que esas actitudes de Petro son de puro análisis psiquiátrico. Uno considera que un presidente debe dar ejemplo y estar a la altura de las circunstancias, pero en el fondo él está dando el mensaje de cómo piensa sobre las mujeres que ejercen el periodismo”, afirmó inicialmente.

Luego, la congresista sentenció: “Él cree que todas son prepago, seguramente. Esa es la forma que él tiene para describirlas, muy seguramente porque lo han puesto en jaque, lo han denunciado, lo han expuesto y lo han desafiado, y eso no le gusta. Por eso prefiere a las bodegueras”.

Cabal también aprovechó el diálogo con este medio para enfatizar que hay que “tener cuidado” con el accionar del presidente Petro, sobre todo pensando en las elecciones presidenciales de 2026. La vallecaucana recalcó que es una vergüenza que el cordobés hiciera una alocución en TV nacional sobre la investigación de Pegasus.

“Ya nada me sorprende. La alocución fue una vergüenza. Ahora que Petro es gobierno, no le gusta gobernar, es un agitador profesional. No tienen ni idea de cómo sacar un país adelante. Petro necesita tratamiento, está fuera de realidad, y no lo digo con el ánimo de ofender. Tiene miedo porque no controla ya nada”, concluyó la líder de la oposición.

La sonadora del Centro Democrático no ha sido la única que ha salido a cuestionar al jefe de Estado públicamente, ya que Ángela Benedetti también condenó tajantemente el discurso del presidente Petro en su cuenta de X. Igualmente, no paró ahí y contó que no es la primera vez que el mandatario realizaba ese tipo de “agresiones” contra las periodistas mujeres.