Juan Guaidó detalla el plan criminal que tendría el régimen de Maduro contra el expresidente Iván Duque

Se trata del software israelí Pegasus , del cual no hay unas pruebas o evidencias que soporten las denuncias desde el Gobierno Petro contra Iván Duque.

“Quiero denunciar y alertar públicamente la información que he recibido: Nicolás Maduro quiere fabricar un montaje contra el expresidente de Colombia Iván Duque. La fuente me indica que en ese montaje hay colaboración de personas en Colombia. Esto es MUY GRAVE. Iván Duque ha liderado una causa en defensa de la Democracia Venezolana y no vamos a permitir que la dictadura pretenda callarlo ni con montajes ni contra su integridad”, dijo Guaidó en X, este martes 29 de octubre.