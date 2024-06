Petro “violó la Constitución” y ahora busca hacer una nueva; este sería el plan del presidente

Este martes, 25 de junio, comenzó la primera ronda de diálogos entre las delegaciones del Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia, las cuales están reunidas en Caracas, Venezuela. No obstante, la viabilidad de estas negociaciones todavía sigue en duda.

Ante estos cuestionamientos, el comisionado de Paz, Otty Patiño, expresó que irán tomando ciertas acciones durante el proceso de paz y no descartó una nueva reforma constitucional, que sería presentada al Congreso de la República.

“La ley es algo que puede cambiar. Para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base en los acontecimientos que vayan sucediendo”, puntualizó el funcionario desde el vecino país.

“Hay algo que está muy claro y que no tiene discusión, como lo dijo el doctor Humberto de la Calle, y es que este proceso está prohibido constitucionalmente. El simple hecho de sentarse a dialogar con ellos es una violación flagrante del Gobierno. Un gobierno no puede violar la Constitución para luego cambiarla y decir que no la violó”, precisó inicialmente.