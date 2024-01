Polémica por gastos de Verónica Alcocer: “Es normal. Lo mínimo que podemos querer los colombianos es una primera dama bien vestida”

No cesa la polémica por los gastos en los que ha incurrido Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, en asuntos como maquillaje, asesores, fotógrafos y varios viajes internacionales . Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, y Juan Espinal, su homólogo del Centro Democrático, debatieron al respecto.

En el marco del debate, Ocampo aseguró que es normal el gasto en el que ha incurrido cada accionar de Verónica Alcocer. “Es normal. Lo mínimo que podemos querer los colombianos es una primera dama bien vestida”, aseguró el congresista del Pacto Histórico, quien le recriminó a Espinal por no decir nada con situaciones similares en personas cercanas a su colectividad o que tienen afinidad con él. “La doble moral es cuando usted esconde lo que han hecho sus amigos”, señaló Ocampo.

“La doble moral es cuando no son capaces de decirle al país, nunca lo veré porque no son capaces”, agregó el congresista Ocampo. Espinal, por su parte, le respondió diciendo que la Contraloría ya pidió informes sobre los gastos de las primeras damas, no solo de las vigentes.