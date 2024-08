“Puede ser el inicio de una expropiación forzosa”: la grave alerta sobre la nueva “locura” propuesta por Petro

En primera instancia, Hernández subrayó que la propuesta del mandatario genera inseguridades. Es más, indicó que podría incluso “desestabilizar el sistema financiero”. Para el congresista, muchos colombianos empiezan a tener miedo de que sus ahorros dentro de esos sistemas financieros lleguen a manos de “un gobierno que no genera ningún tipo de confianza”.

En el escenario en que el paquete de leyes de inversiones forzosas propuesto por Petro se materialice, en senador de Alianza Verde anticipó que “los bancos podrán empezar a ver cómo muchos empiezan a sacar sus ahorros” y “meterlos debajo del colchón”, motivados por el temor de que “un gobierno que hoy no genera ningún tipo de confianza -y menos en el manejo de recursos- pueda amenazar cerca de 294 billones que tienen hoy los bancos”.

A propósito de la propuesta de Petro, el expresidente Iván Duque opinó que “no es otra cosa que el inicio del ‘exprópiese’” . Al respecto, Jota Pe coincidió y recordó que durante el anterior gobierno existió un proyecto de ley “que buscaba que esos saldos pequeños que los colombianos tienen en cuentas que dejaron de mover fuesen tomados por el gobierno y se utilizaran”. No obstante, también dijo que, en aquel entonces, tanto la gente como la oposición que hoy es gobierno “pegaron el grito en el cielo”.

“ Hoy veo que esta propuesta puede ser ese inicio de una expropiación forzosa (...). Tomar esos recursos que la gente ha querido confiarle al sistema financiero porque ha visto que le dan una buen manejo y entregárselos al gobierno, a un manejo público, claramente genera el rechazo y ese marco de expropiación. El gobierno cogiendo lo que no le pertenece, lo que es de la gente, para usarlo a su acomodo”, consideró Hernández.

“El Congreso tiene que ser responsable de saber si avala o no esas locuras”

El senador anotó que se trata de un proyecto que el presidente Petro llevará al Legislativo. En ese sentido, fue enfático en que toda la responsabilidad no se le puede achacar al mandatario.

“Aquí los congresistas también tenemos una responsabilidad. A Petro se le pueden ocurrir 20 mil locuras, pero el Congreso tiene que ser responsable de saber si avala o no esas locuras . Esta propuesta llegará al Congreso, con seguridad tratarán de endulzar a muchos para que la aprueben, pero Colombia también tiene un deber: poner el ojo sobre cuáles congresistas van a aprobar una cosa como estas, que el ahorro de los colombianos sea tomado por el gobierno para manejarlo a su acomodo”.

¿Ahorros en riesgo?

Para el senador Jota Pe Hernández es claro que los ahorros de los colombianos estarán en riesgo, si se aprueba el proyecto propuesto por Gustavo Petro. De hecho, fue más allá y comentó que la incertidumbre va a desestabilizar el tema económico porque muchos querrán sacar su dinero de los bancos. “Es una economía que puede llegar a frenarse más de lo que ya se está frenando el crecimiento económico en Colombia por una propuesta que no viene al caso en este momento”.

“La propuesta lleva un par de días y ya hay varios ciudadanos que me han dicho que van a sacar su plata de los bancos porque no van a permitir que un gobierno que ha sido enlodado en corrupción maneje sus ahorros. La sola propuesta no solo genera miedo, sino que puede llegar a generar inestabilidad económica cuando la gente empiece a sacar esa platica de los bancos”, advirtió Hernández en el espacio de Vicky en Semana.