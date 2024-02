“Si hay un golpe blando o ruptura institucional, es la que provoca el mismo gobierno Petro”

El presidente Gustavo Petro no ha tenido una buena relación con la Fiscalía de Francisco Barbosa. Incluso, agitó los ánimos denunciando un supuesto “golpe blando” en su contra orquestado desde el ente acusador.

En primer lugar, la representante a la Cámara criticó que Gustavo Petro, cuando no está de acuerdo con el actuar de alguna de las ramas del poder público, “inmediatamente arremete”. No obstante, dijo no haber esperado que este tipo de reacciones se fueran a dar tan temprano, pues apenas lleva un año y medio en el poder.