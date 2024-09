Sueltan al aire preocupante aviso sobre polémica decisión de la Fiscalía que celebró Petro

La congresista del Centro Democrático aseguró que esta directiva pone contra las cuerdas a las Fuerzas Armadas de Colombia, principalmente a la Policía Nacional, puesto que es una decisión, según ella, que empodera a los “vándalos”, los cuales en muchos casos no serán detenidos.

Luego, sentenció: “Les está diciendo a los policías que no actúen hasta que no los están quemando o estén incendiando el CAI. Ella le está dando una licencia al vandalismo, que se disfraza de protesta pacífica, y está maniatando a la fuerza pública. Hoy no tenemos quien nos defienda porque esto de la fiscal va a terminar en que la violencia sea mucho peor”.