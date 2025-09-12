La educación digna promueve oportunidades

El padre Juan Manuel Montoya, director de Fe y Alegría Colombia, relata con orgullo que la fundación hace presencia en 17 departamentos de Colombia y llega a 67 mil estudiantes con educación de calidad, como aliado del Estado. Su objetivo es acompañar a estas comunidades tan diversas, para encontrar oportunidades de movilidad social con equidad y vida digna en contextos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión.

Cuando la infancia y los jóvenes cuentan con más oportunidades para la expansión de sus capacidades, son agentes de cambio para sus vidas y sus entornos con un valioso aporte social para Colombia.