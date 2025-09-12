Suscribirse
La educación digna promueve oportunidades

A través de 92 centros, Fe y Alegría Colombia, un movimiento que fomenta la Educación Popular de Calidad, llega a estudiantes de instituciones públicas en las regiones de Colombia con el propósito de construir una sociedad más justa y llena de oportunidades para todos.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025

El padre Juan Manuel Montoya, director de Fe y Alegría Colombia, relata con orgullo que la fundación hace presencia en 17 departamentos de Colombia y llega a 67 mil estudiantes con educación de calidad, como aliado del Estado. Su objetivo es acompañar a estas comunidades tan diversas, para encontrar oportunidades de movilidad social con equidad y vida digna en contextos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión.

Cuando la infancia y los jóvenes cuentan con más oportunidades para la expansión de sus capacidades, son agentes de cambio para sus vidas y sus entornos con un valioso aporte social para Colombia.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

