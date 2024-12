Los beneficios del hummus

El hummus es una pasta de garbanzos cuyo origen se remonta al antiguo Egipto, pues esta legumbre era de las más cultivadas en el Mediterráneo Oriental. Hoy en día se ha demostrado que consumir el garbanzo, en cualquiera de sus presentaciones, aporta a la dieta: fibra dietética, vitamina A, vitamina C, vitamina E, magnesio, potasio, hierro, folato y ácidos grasos poliinsaturados. Además, en un estudio publicado en The Journal of Nutrition se evidenció que el consumo de hummus puede ayudar al control glicémico y a reducir el índice de apetito diario.