Armario ordenado: ocho pasos básicos para conseguirlo

Lina Fajardo, experta en organización de espacios, comparte un método infalible para ordenar los armarios de manera funcional y rápida en este episodio de La Magia del Orden. El sistema consta de 8 pasos que aseguran que la ropa y los zapatos en tu armario estén siempre ordenados y evita que conserves prendas que ya no usas y que solo ocupan espacio en tu hogar.

Sistemas de organización para tu armario

Lina comparte sus consejos generales para organizar el armario, pero considera que cada persona debe encontrar el sistema de organización que más se ajuste a sus necesidades, para que el orden se mantenga a largo plazo. Estos son algunos ejemplos de sistemas de organización que puedes implementar en tu guardarropa:

Organización por colores: este es el sistema estéticamente ideal para armarios abiertos o que no cuentan con puertas.

Organización por usabilidad: las prendas que más se usan estarán más cerca a las puertas del armario y se utilizan cajas u otros cajones para mantener separadas las prendas que se usan muy esporádicamente o en temporadas específicas.

Armario cápsula: este sistema se basa en mantener una selección limitada de prendas (15 a 30 prendas) para usar a lo largo de una temporada. Al contar con unidades específicas, se asegura que nunca se van a guardar prendas que no se usan y además el armario tendrá un aspecto minimalista.

La Magia del Orden es un programa semanal en el que podrás encontrar los consejos de Lina Fajardo para organizar tu hogar.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play.