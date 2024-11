Al reflexionar sobre los principales mentores que ha tenido, María C., destaca a “Álvaro Rantia, él me enseñó a vender, pienso que vender es un tema fundamental porque no solo vendes un producto, también vendes tus ideas y proyectos, y me enseñó a tener esa empatía, a ponerme en los zapatos del otro y poder llegar adelante; luego tuve otro mentor, una maravillosa persona: Rodrigo Matamoros Camacho, él me sacó de la multitud y me dio visibilidad, me apoyó, me empoderó y me dio voz; de ahí saltaría al señor Stefan Messer, para él los empleados son la pieza fundamental para lograr las metas, en la medida en que las personas están bien, van a trabajar con calidad y creatividad, y es el centro y el corazón que llevará a la compañía al éxito, esa dedicación de él hacia su gente, ese cariño e interés genuino y auténtico por las personas, es algo que para mí ha cambiado mi forma de liderar”.