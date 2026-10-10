Romy Schaller: “He continuado el legado familiar, pero he encontrado mi propia voz en él”

Durante 14 años ha participado en las ferias de diseño más importantes del mundo. Recorrerlas y descubrir tendencias es uno de los placeres de esta diseñadora, filósofa y financiera barranquillera, miembro de los Schaller, familia que lleva cuatro décadas forjando íconos del diseño en Colombia.

La firma barranquillera que apuesta por convertir el diseño en una herramienta para crear valor

Su madre fue determinante en formar su sensibilidad por el arte y en la historia del Palacio Schaller ―que reabrió sus puertas en Barranquilla―, una herencia que sigue transformando junto a tres de sus hermanos. Al frente de Schaller Rossi & Partners, su firma de arquitectura, diseño y desarrollo inmobiliario, ha conquistado inversionistas en España, Estados Unidos y Argentina por medio de proyectos residenciales en zonas exclusivas. En Colombia, ha liderado la remodelación de la Casa Imprenta en Cartagena, el diseño residencial de Penthouse Unique y el interiorismo corporativo de Lógika, ambos en Barranquilla.

De la mano de Design Sourcing Solutions, su otra empresa, con la que conecta arquitectos, creadores y clientes con el diseño global, acaba de participar por primera vez en la Feria de Diseño de Medellín. Su próxima apuesta es la exportación del diseño local que, dice, tiene mucho para mostrar, pero debe “superar la infraestructura y el transporte porque encarecen la manufactura y restan competitividad”. Aun así, su convicción no cede: “Cuando amamos lo que hacemos, entendemos que la belleza es un valor y que construir es más que crear un espacio habitable”.