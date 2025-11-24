Equidad
“El 87 por ciento de nuestro equipo está conformado por mujeres”
Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de Proyecta T, asegura que las cifras no lo son todo, a pesar de los datos contundentes de inclusión femenina en esta agencia máster de seguros. La visibilidad y proyección internacional de sus profesionales hacen parte de la verdadera visión para construir entornos equitativos y participativos.
Proyecta T es una organización fundada en Bogotá en el 2017 por Luisa Fernanda Jaramillo, quien también es su CEO en la actualidad. Su visión, como líder que ha impulsado el sector de los seguros en Colombia, está en potenciar el talento, proteger a las familias y ayudar a construir negocios rentables. De esta manera, Proyecta T contribuye con el desarrollo social y económico del país.
En su equipo de trabajo, el 87 por ciento son mujeres. Una cifra que habla por sí sola en temas de inclusión de género. Pero, además, resalta Jaramillo, más allá de las cifras, sus políticas de equidad e inclusión son visibles a partir de la proyección internacional de los perfiles de sus profesionales, quienes han obtenido reconocimientos en las organizaciones globales más destacadas de la industria.
Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.