Una política ‘Sin etiquetas’ que transforma el sector inmobiliario

‘Sin etiquetas’ es una iniciativa que plantea un modelo en el que lo verdaderamente valioso no es la edad, el origen o el género, sino el talento, la actitud y la disposición de cada trabajador. “No creemos en etiquetas, creemos en las personas”, sostiene Santiago Palacio Ramírez, cofundador y CEO de la compañía, quien ha visto pasar por su planta de colaboradores a personas de distintas regiones de Colombia, desde Cali hasta la Costa Caribe, y con edades que oscilan entre los 19 y los 72 años. Esta diversidad, explica, aporta nuevas perspectivas y experiencias enriqueciendo el desarrollo de la organización.

La inclusión no se limita a campañas puntuales ni a cifras de representación, sino que forma parte de su esencia diaria. Desde el primer día, cada nuevo integrante se encuentra con una cultura que fomenta la autenticidad, la escucha activa y la equidad en las oportunidades de crecimiento profesional. “La diversidad de perspectivas ha demostrado ser un motor de creatividad e innovación en los procesos que le ha permitido a la empresa crecer en un sector donde lo habitual es replicar fórmulas ya conocidas”, puntualiza Palacio.