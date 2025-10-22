Bienes raíces
Una política ‘Sin etiquetas’ que transforma el sector inmobiliario
La diversidad es el corazón de la cultura organizacional de Makler Inmobiliarios, una empresa familiar de origen paisa, donde su política de diversidad, equidad e inclusión tiene nombre propio. Así lo explica Santiago Palacio, CEO y cofundador.
‘Sin etiquetas’ es una iniciativa que plantea un modelo en el que lo verdaderamente valioso no es la edad, el origen o el género, sino el talento, la actitud y la disposición de cada trabajador. “No creemos en etiquetas, creemos en las personas”, sostiene Santiago Palacio Ramírez, cofundador y CEO de la compañía, quien ha visto pasar por su planta de colaboradores a personas de distintas regiones de Colombia, desde Cali hasta la Costa Caribe, y con edades que oscilan entre los 19 y los 72 años. Esta diversidad, explica, aporta nuevas perspectivas y experiencias enriqueciendo el desarrollo de la organización.
La inclusión no se limita a campañas puntuales ni a cifras de representación, sino que forma parte de su esencia diaria. Desde el primer día, cada nuevo integrante se encuentra con una cultura que fomenta la autenticidad, la escucha activa y la equidad en las oportunidades de crecimiento profesional. “La diversidad de perspectivas ha demostrado ser un motor de creatividad e innovación en los procesos que le ha permitido a la empresa crecer en un sector donde lo habitual es replicar fórmulas ya conocidas”, puntualiza Palacio.
