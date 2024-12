La advertencia la hace el doctor Fernando Galván, vicedecano académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, quien dijo que si los ciudadanos no respetan las medidas establecidas por turnos y horarios, para octubre y noviembre habrá más de 9.000 casos de hospitalización general y casi 3.000 de atención en UCI.

Galván dijo que “la gente debe entender que el coronavirus no desapareció, sigue presente, solo que las condiciones sociales y económicas hacen que tenga que darse una reapertura de diferentes actividades, pero lo que se ve es que en algunas áreas no se estaría cumpliendo con todas las medidas”.

El riesgo de colapso de las UCI radica en que, para el 31 de agosto, el número de camas en Bogotá era de 1.334, cifra por debajo del pronóstico más negativo, que sitúa en 6.000 los casos de hospitalización general y 1.700 para las UCI a finales de octubre.

Por eso, mientras el Gobierno reafirma el autocuidado durante esta nueva etapa, desde la Facultad de Medicina de la Unal promueven el cuidado mutuo como algo vital.

“Si yo me protejo, me estoy cuidando yo y cuido a mi familia y a mi comunidad; no se trata solo del autocuidado, sino que tenemos que cuidarnos entre todos”, resaltó el doctor Galván.