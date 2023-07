¿Sabe separar los residuos de manera correcta en su hogar?

Bolsa verde : Aquí se deben desechar los residuos orgánicos aprovechables , como las cáscaras de los alimentos, bolsas de té, sobras de la comida y alimentos que ya no se puedan recalentar.

Bolsa negra: Dentro de esta se deben botar los residuos no aprovechables como servilletas, papel higiénico. envolturas de alimentos que no se puedan limpiar, pañales y demás objetos a los que no se les pueda dar un segundo uso.