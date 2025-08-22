Así funciona la nueva integración entre Spotify e Instagram que permite descubrir música y artistas en tiempo real

La integración entre Instagram y Spotify se ha profundizado con la posibilidad de compartir las canciones que se están escuchando en las notas en tiempo real y de añadir un clip de audio en las historias para impulsar el descubrimiento.

Las nuevas características que Spotify incorporó en Instagram se dirigen a impulsar el descubrimiento de nuevas canciones y artistas. Además de compartir las canciones favoritas con los amigos.

Ello se consigue, por un lado, con las nuevas vistas previas de audio en las historias, es decir, un pequeño fragmento de una canción que se muestra en la historia cuando el usuario comparte una pista desde Spotify.

Ahora se pueden compartir en las notas de Instagram las canciones de Spotify que se escuchan en tiempo real. | Foto: Europa Press

Esta vista previa, en caso de pinchar sobre ella, abre la canción completa en la plataforma de streaming, y si se pincha sobre el título, se abre información adicional.

Por otro lado, las notas permiten ahora compartir en tiempo real las canciones que se están escuchando en Spotify e iniciar conversaciones con los amigos en torno a ellas. También es posible compartir una canción específica en las notas desde Spotify.

Estas novedades están disponibles a nivel global para usuarios de Spotify e Instagram tanto de Android como de iOS, como informaron desde la plataforma de música en streaming en un comunicado.

Desde julio, y dentro de la integración entre los dos servicios, las canciones de Spotify que los usuarios de Instagram comparten como historias se reproducen para poder escucharlas.

Esta integración entre Spotify e Instagram no es reciente, aunque en los últimos meses ha tomado más fuerza. Desde mediados de junio, la plataforma de Meta incorporó una herramienta que ofrecía la posibilidad de mostrar en las ‘Notas’ las canciones que cada persona estaba reproduciendo en Spotify.

Instagram permite agregar la música de sus publicaciones a Spotify. | Foto: Anadolu via Getty Images

El objetivo de esta opción era fomentar una mayor interacción en torno a la música preferida de los usuarios, aunque con un alcance reducido si se compara con la difusión que ofrecen las historias.

Con la incorporación de esta función en las Stories, Instagram sigue ampliando las opciones de creatividad y personalización para sus usuarios, al tiempo que fortalece su alianza con Spotify como socio clave en el ámbito musical. Esta actualización no solo enriquece la experiencia dentro de la plataforma, sino que también responde a una estrategia pensada para retener a las audiencias y prolongar su permanencia en la aplicación.