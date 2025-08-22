Suscribirse

Tecnología

Así funciona la nueva integración entre Spotify e Instagram que permite descubrir música y artistas en tiempo real

Las nuevas características que la plataforma de música incorporó en la red social se dirigen a impulsar el descubrimiento de nuevas canciones y artistas.

Redacción Tecnología
22 de agosto de 2025, 12:50 p. m.
Encontrar un video que parecía perdido es posible con la opción de historial en TikTok.
Estos son los cambios que traen las aplicaciones | Foto: Getty Images

La integración entre Instagram y Spotify se ha profundizado con la posibilidad de compartir las canciones que se están escuchando en las notas en tiempo real y de añadir un clip de audio en las historias para impulsar el descubrimiento.

Las nuevas características que Spotify incorporó en Instagram se dirigen a impulsar el descubrimiento de nuevas canciones y artistas. Además de compartir las canciones favoritas con los amigos.

Ello se consigue, por un lado, con las nuevas vistas previas de audio en las historias, es decir, un pequeño fragmento de una canción que se muestra en la historia cuando el usuario comparte una pista desde Spotify.

Ahora se pueden compartir en las notas de Instagram las canciones de Spotify que se escuchan en tiempo real.
Ahora se pueden compartir en las notas de Instagram las canciones de Spotify que se escuchan en tiempo real. | Foto: Europa Press

Esta vista previa, en caso de pinchar sobre ella, abre la canción completa en la plataforma de streaming, y si se pincha sobre el título, se abre información adicional.

Por otro lado, las notas permiten ahora compartir en tiempo real las canciones que se están escuchando en Spotify e iniciar conversaciones con los amigos en torno a ellas. También es posible compartir una canción específica en las notas desde Spotify.

Estas novedades están disponibles a nivel global para usuarios de Spotify e Instagram tanto de Android como de iOS, como informaron desde la plataforma de música en streaming en un comunicado.

Contexto: Sus fotos y videos de Instagram serán visibles públicamente en los buscadores: conozca cuándo y cómo evitarlo

Desde julio, y dentro de la integración entre los dos servicios, las canciones de Spotify que los usuarios de Instagram comparten como historias se reproducen para poder escucharlas.

Esta integración entre Spotify e Instagram no es reciente, aunque en los últimos meses ha tomado más fuerza. Desde mediados de junio, la plataforma de Meta incorporó una herramienta que ofrecía la posibilidad de mostrar en las ‘Notas’ las canciones que cada persona estaba reproduciendo en Spotify.

Instagram permite agregar la música de sus publicaciones a Spotify.
Instagram permite agregar la música de sus publicaciones a Spotify. | Foto: Anadolu via Getty Images

El objetivo de esta opción era fomentar una mayor interacción en torno a la música preferida de los usuarios, aunque con un alcance reducido si se compara con la difusión que ofrecen las historias.

Con la incorporación de esta función en las Stories, Instagram sigue ampliando las opciones de creatividad y personalización para sus usuarios, al tiempo que fortalece su alianza con Spotify como socio clave en el ámbito musical. Esta actualización no solo enriquece la experiencia dentro de la plataforma, sino que también responde a una estrategia pensada para retener a las audiencias y prolongar su permanencia en la aplicación.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hernán Torres frena en seco a los directivos de Millonarios: revelan lo primero que pidió

2. Juez reprochó a novio de Laura Camila Blanco por actitud que tomó después de, al parecer, asfixiarla y lanzarla: “Fin distractor”

3. Siguen operativos contra motociclistas imprudentes: esta es la zona donde están inmovilizando los vehículos

4. Luis Díaz en boca de todos: Jürgen Klinsmann no se calló por fichaje y debut en Bundesliga

5. Los hallazgos más insólitos que ha interceptado la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InstagramSpotifycanciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.